Am Sonntag, 24. März, findet von 13 bis 15 Uhr der "Mürschter Spielzeugbasar" in der Alten Aula Münnerstadt am Stenayer Platz statt. Angenommen und zum Verkauf angeboten werden Spielwaren aller Art, Spiele, Puzzle, Kinder- und Jugendbücher, CDs, DVDs, Babyausstattung, Kinderautositze, Kinderwägen und Buggys sowie Kinderfahrzeuge (Fahrräder, Bobby Cars, Laufräder) und vieles mehr. Wer Spielsachen zum Verkauf abgeben möchte, kann sich bei Natalie Knötgen (Tel.: 0173/ 814 65 06) melden. Vom Verkaufspreis werden 15 Prozent einbehalten und an den Kindergarten Münnerstadt gespendet.Es gibt eine Kaffee- und Kuchenbar (auch zum mitnehmen). Auch dieser Erlös kommt dem Kindergarten zu Gute. sek