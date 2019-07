Mürsbacher starten

Den Spielbetrieb in der Kreisklasse Bamberg, Gruppe 1, eröffnen die Fußballer des VfL Mürsbach am heutigen Freitag (19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim TSV Ebensfeld II. Für den VfL gilt es, nach dem Aufstieg Fuß in der Kreisklasse zu fassen, das heißt, er will versuchen, von Beginn an Punkte einzufahren. So soll auch in Ebensfeld etwas herausspringen, auch wenn man nicht weiß, in welcher Besetzung die Reserve des TSV aufläuft, zumal sich einige Spieler sicher noch für die erste Garnitur empfehlen wollen. di