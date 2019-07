Mürsbacher siegen nach ihrem Aufstieg klar

Mit dem 3:0 beim TSV Ebensfeld II sind die Fußballer des Aufsteigers VfL Mürsbach erfolgreich in die Saison der Kreisklasse Bamberg, Gruppe 1, gestartet. So gut wie keine Chance ließ die SG Reckendorf/Gerach dem Kreisligaabsteiger SV Hallstadt bei ihrem 5:0. Der FC Baunach startete mit einem 3:1-Auswärtssieg im Derby beim FC Rentweinsdorf.

TSV Ebensfeld II - VfL Mürsbach 0:3

Die Mürsbacher zeigten im neuen Umfeld keinerlei Nervosität, jedoch einen gewissen Respekt dem Gegner gegenüber, so dass sich zunächst eine Begegnung auf Augenhöhe entwickelte. Der VfL hatte jedoch bereits im ersten Spielabschnitt die besseren Möglichkeiten. In der 44. Minute fiel auch die Führung durch Philipp Streng. Sechs Minuten nach Wiederbeginn markierte Maximilian Lurtz das 0:2 nach einem Eckball. Den Schlusspunkt setzte Spielertrainer Nico Imhof in der 90. Minute nach einem herrlichen Alleingang. - Tore: 0:1 Streng (44.), 0:2 Lurtz (52.), 0:3 Imhof (90.). SG Reckendorf/Gerach - SV Hallstadt 5:0

Die Hausherren diktierten die Partie. Zwischen der 20. und 26. Minute sorgten sie für eine Vorentscheidung mit dem 3:0 mit Toren von Stefan Fröhlich, Jan Hegenwald und Marcel Hofmann. Auch nach Wiederbeginn änderte sich nichts. Die SG spielte trotz der klaren Führung weiter nach vorn. Nach einer Stunde hieß es nach Toren von Hegenwald und Johannes Salomon gar 5:0 Erst danach ließen sie es etwas langsamer laufen, zumal von den Gästen nach vorn recht wenig kam, so dass ihnen selbst der Ehrentreffer versagt blieb. FC Rentweinsdorf - FC Baunach 1:3

Keinesfalls unverdient gewannen die Gäste aus Baunach dieses Nachbarderby. Während die erste Hälfte in Rentweinsdorf gleich verteilt verlief, hatte der FC Baunach nach Wiederbeginn im Spiel nach vorn Vorteile und vor allem die klareren Möglichkeiten, die sie um einiges besser gegenüber den Hausherren zu nutzen wussten. - Tore: 0:1 Jungkunz (27.), 0:2 Ankenbrand (63.), 0:3 Jungkunz (68.), 1:3 Dürr (75.). di