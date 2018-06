Münzautomat von Massagesesseln geleert

Irgendwann zwischen dem 28. Mai und 20. Juni öffneten unbekannte Täter in Hallstadt von drei Massagesesseln die Münzautomaten und entwendeten das Münzgeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Massagesessel befinden sich im Market-Einkaufszentrum in der Michelinstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Wem sind zur fraglichen Zeit verdächtige Personen an den Massagesesseln aufgefallen und wer kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen.