Münnerstädter in Wandelhalle

Die Stadtkapelle Münnerstadt spielt am Sonntag, 2. Juni, im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Blasmusik am Sonntagabend" ein Konzert unter dem Titel "Mit musikalischem Schwung in den Juni". Unter der Leitung von Fabian Usleber nehmen die Musiker ihre Zuhörer mit böhmisch-bewährten und modernen Melodien mit in einen musikalischen Juniabend. Das Konzert findet um 19.30 Uhr in der Wandelhalle Bad Kissingen statt. Eintrittskarten gibt es in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung, der Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/ 804 84 44, oder unter kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Florian Glückstein