Münchner Organist improvisiert in St. Martin

Die freie oder stilgebundene Improvisation, das (unvorhersehbare) Musizieren ohne Noten und aus dem Moment heraus, hat neben dem Literaturspiel eine lange Tradition in der Orgelkunst. Bei dem zusätzlichen Konzert in St. Martin am morgigen Samstag, 4. Mai, dürfen die Besucher einen Stift zücken, um aus dem Gotteslob oder dem Evangelischen Gesangbuch die Nummern ihrer Wunschlieder zu notieren. Das Los gewinnt, und dann improvisiert Korbinian Maier unter anderem auch über Wünsche aus dem Publikum.

Außerdem improvisiert der Münchner Organist in verschiedenen Stilen und Formen vor allem des 18. und 19. Jahrhunderts über österliche und marianische Themen. Das Konzert beginnt um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Förderverein St. Martin e.V. freut sich über Spenden zur Instandhaltung der Martinskirche. red