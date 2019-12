Münchberger Bach-Chor tritt auf

Am 26. Dezember gibt der Münchberger Bach-Chor um 15 Uhr ein Weihnachtskonzert. In ökumenischer Verbundenheit findet das Konzert wie jedes Jahr in der katholischen Kirche "Zur heiligen Familie" Münchberg statt. Auf dem Programm stehen traditionelle Weihnachtslieder teilweise in den gleichen Sätzen wie sie auch vom Leipziger Thomanerchor gesungen werden. Als Besonderheit ist dieses Mal ein Christmas Calypso dabei. Außerdem spielt Jürgen Kerz weihnachtliche Orgelstücke zu Liedwünschen aus dem Publikum. red