Müllwagen bleibt an Pkw hängen

In der Bahnhofstraße ereignete sich am Montag ein weiterer Verkehrsunfall. Der 53-jährige Fahrer eines Müllwagens blieb aufgrund der engen Fahrbahn an einem entgegenkommenden Fahrzeug hängen und beschädigte dies an der linken Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 450 Euro. pol