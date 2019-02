Müllwagen bleibt an Fahrzeug hängen

Beim Abbiegen aus einer engen Zufahrt heraus, blieb der Fahrer eines Abfallentsorgungsfahrzeuges am Donnerstag mit der hinteren rechten Ecke seines Fahrzeuges an einem geparkten Pkw hängen und verursachte einen massiven Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Am Müllwagen entstand dagegen nur ein geringer Schaden am hinteren Trittblech von 20 Euro. pol