Mülltonnen in Brand gesteckt?

In Affalterthal sind am Sonntagmorgen drei nebeneinander stehende Plastikmülltonnen, die neben einer Garage eines Anwesens standen, in Brand geraten. Die Eigentümerin des Hauses wurde auf das Feuer aufmerksam und konnte es rasch löschen, so dass ein Übergreifen des Feuers auf die Garage verhindert werden konnte. Dennoch wurden die Tonnen komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Euro-Bereich. Es wird vermutet, dass eine unbekannte Person die Abfallbehälter angezündet hat. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09194/7388-0.