Am Sonntagmittag kam es in der Ortsstraße "Ruhgarten" zu einem Brand. Ein 59-Jähriger befüllte seine in der Garage abgestellte Mülltonne mit heißer Asche, wodurch diese in Brand geriet. Das Feuer wurde zum Glück von einem Vorbeifahrenden entdeckt, der sofort die Feuerwehr verständigte. Diese rückte mit mehreren Einsatzkräften an, konnte den Brand löschen und Schlimmeres verhindern. pol