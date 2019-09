Durch einen bisher unbekannten Täter wurde am Dienstag, in der Zeit zwischen 4.20 Uhr bis 7.20 Uhr, in der Straße Am Pfaffenpfad eine Biomülltonne, die auf dem Gehweg stand, beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol