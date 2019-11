Müllsammler finden Reifen, Stuhl und viele Flaschen

Groß und Klein machte sich in Heroldsbach beim Plogging (Laufen und Müllsammeln) mit den Jungen Bürgern und dem Bürgermeisterkandidaten Jürgen Schleicher auf den Weg, um in der Gemeinde Müll aufzusammeln. Erstaunlich, was dabei so alles gefunden wurde: Reifen, ein Stuhl, ein Fahrrad sowie ganz viele Flaschen und Dosen. Im Anschluss gab es eine kleine Stärkung. Die Teilnehmer haben damit ihre Gemeinde ein Stückchen sauberer gemacht, um das Dorfleben zu genießen. red