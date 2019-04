Müllsäcke an der B 287 entsorgt

Der Polizeiinspektion Hammelburg wurde mitgeteilt, dass ein bislang Unbekannter am Donnerstag, in der Zeit von 5 Uhr bis 14 Uhr, sechs Säcke mit Lebensmittelverpackungen und Essensresten auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 287 in Richtung Hammelburg illegal entsorgte. Diese illegale Entsorgung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

Wer kann Hinweise zum Umweltsünder geben? Die Polizeiinspektion Hammelburg nimmt diese unter der Rufnummer 09732/90 60 entgegen. pol