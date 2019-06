Bubenreuth 13.06.2019

Mülllaster nimmt Rollerfahrerin Vorfahrt

Am Mittwochmorgen hat der Fahrer eines Mülllasters am Kreisverkehr der Staatsstraße 2244 in Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) einen Unfall verursacht. Der 54-jährige Lkw-Fahrer übersah eine Roller...