Mülllaster kippt um: Beifahrer leicht verletzt

Der Fahrer eines Mülllastwagens ist am Mittwochmorgen mit seinem Brummi von der Fahrbahn abgekommen. Der Laster kippte und blieb auf der Seite liegen. Eine Person erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Gegen 7.30 Uhr waren die Mitarbeiter der Müllabfuhr mit ihrem Fahrzeug auf der schmalen Ortsverbindungsstraße zwischen den Grafengehaiger Ortsteilen Schindelwald und Eppenreuth unterwegs. Dabei geriet das hintere rechte Rad des Brummis in das aufgeweichte Bankett der Straße.

In der Folge rutschte das Müllfahrzeug in den angrenzenden Acker ab und kippte zur Seite um. Bei dem Unfall erlitt der Beifahrer leichte Verletzungen. Er musste in einem Krankenhaus ärztlich behandelt werden.

Zur Bergung des Mülllasters war ein Kran notwendig. Ein Vertreter des Landratsamts Kulmbach begutachtete den Schaden vor Ort.

Die Feuerwehren Eppenreuth und Grafengehaig sicherten die Unfallstelle ab. pol