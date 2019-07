Müllkraftwerk steht still

Der Zweckverband Müllheizkraftwerk Stadt und Landkreis Bamberg erneuert fortwährend Anlagenteile des Müllheizkraftwerks, um die Entsorgungssicherheit am Standort Bamberg auf Dauer zu gewährleisten. In diesen Tagen beginnt nach Planung und Konstruktion der Austausch der Müllkrananlagen nach 30 Jahren Einsatz. Durch das Einheben erster Bauteile in den Müllbunker kann es ab sofort zu Verzögerungen bei der Entladung kommen, teilen die Betreiber mit. In den Kalenderwochen 29 und 30 (15. bis 27. Juli) ist zudem wegen notwendiger Wartungs- und Inspektionsarbeiten ein Gesamtstillstand erforderlich. Der Zweckverband bittet darum, in dieser Zeit Anlieferungen zu vermeiden. Der kommunalen Hausmüllabfuhr aus Stadt und Landkreis Bamberg wird hier der Vorrang eingeräumt. Das Müllheizkraftwerk bleibt an den Samstagen 13. Juli und 20. Juli für den Anlieferverkehr geschlossen. Nach dem Gesamtstillstand sei wegen des dann stark beanspruchten Müllbunkers noch einige Zeit von Verzögerungen bei der Entladung mit entsprechenden Wartezeiten auszugehen. red