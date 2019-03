Müllfrevler wirft Bitumen auf Parkplatz

Irgendwann in der Zeit seit Anfang Februar hat ein Umweltfrevler rund einen Kubikmeter Bitumen auf dem Schotterparkplatz in der Verlängerung der Rhönstraße direkt unter dem Schild, das das Parken für Wohnmobile erlaubt, abgelagert. Wer kann Hinweise auf den Verursacher des Müllfrevels direkt am Rande des Biosphärenreservats geben, fragt die Polizei in ihrem Bericht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060, entgegen. pol