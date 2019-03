Müllfrevler erwischt

Bereits Anfang März wurde der Polizei Ludwigsstadt von einem Zeugen eine illegale Müllentsorgung im Bereich Orlamünder Straße in Lauenstein gemeldet. Der Täter hatte ein zu diesem Zeitpunkt stillgelegtes Fahrzeug, welches auf einem Parkplatz geparkt war, kurzgeschlossen. Anschließend brachte er alte Kennzeichen an dem Pkw an, legte den im Fahrzeug befindlichen Hausmüll am Parkplatz ab und fuhr in unbekannte Richtung davon. Ermittlungen ergaben einen 26-Jährigen als Täter. Gegen ihn wird nun wegen verschiedener Verkehrsstraftaten und der illegalen Müllentsorgung ermittelt. pol