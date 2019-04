Müllfrevel bei früherem Landratsamt

Am Eingangsbereich der Caritas im Hof des ehemaligen Landratsamtes in der Kirchgasse stellte ein Mitarbeiter des Bauhofes eine unberechtigte Ablagerung von Sperrmüll fest, berichtet die Polizei. Der Müll war in der Zeit vom 3. bis 9. April abgelagert worden. Die Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 09741/ 6060. pol