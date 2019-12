Müllfahrzeug beschädigt Pkw

Ein Müllfahrzeug wollte am Mittwochmorgen rückwärts in die Zufahrt zum Hotel Kaiserhof Victoria in der Prinzregentenstraße fahren. Um durch den engen Torbogen fahren zu können, musste er seinen Außenspiegel einklappen und übersah einen in der Zufahrt abgestellten Pkw. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. pol