Müller und Monat erfolgreich

Zum Saisonauftakt der Tennisgemeinschaft Rennsteig fand das gemeinsame Schleifchenturnier der Vereine aus Ludwigsstadt und Steinbach am Wald statt. Witterungsbedingt musste das Turnier in der Rennsteighalle in Steinbach ausgetragen werden. Es spielten insgesamt elf Aktive um die Punkte. Neben den Mixpaarungen wurde noch diverse weitere Volley- und Kleinfeldwettbewerbe durchgeführt.

Am Ende setzte sich bei den Damen Gabi Müller (25 Punkte) vor Gisela Opel (16) und Kathrin Ehrlicher (16) durch. Bei den Herren gewann Oliver Monat (24 Punkte) vor Andreas Müller (23) sowie Klaus Trebes (13).

Bei der abschließenden Siegerehrung bedankte sich Turnierleiter Andreas Müller bei den Aktiven für die spannenden und fairen Begegnungen. tgü