Müller und Geiger Tagesbeste

Wie schon in den vergangenen Jahren, treffen sich auch zum Rundenwettkampf 2019/2020 die Auflageschützen der einzelnen Gruppen und die unteren Klassen der Freihandschützen auf dem Elektroschießstand in Förtschendorf.

Elf Mannschaften, die sich aus sieben Auflage- und vier Freihandschützen zusammensetzen, wetteifern um Ringe und Zehntel.

Neu hinzugekommen ist der SV Burggrub II (FH) für die C-Klasse 1, während der SV Tschirn I in die A-Klasse aufgestiegen ist. In den beiden Disziplinarten werden die drei besten Schützen für die Mannschaftwertung herangezogen, während die anderen Teilnehmer nur in die Einzelwertung kommen.

Am ersten Rundenwettkampftag erreichte Emil Müller bei den Auflageschützen mit 313,9 Ringen die Tagesbestleistung vor Harald Scherbel mit 313,7 und Walter Raab mit 313,3 (alle SV Förtschendorf).

Die Tagesbesten der Freihandschützen waren Bernhard Geiger (348, SV Burggrub II), Thomas Lang (346, SV Förtschendorf) und Frank Zapf (341, SV Friedersdorf).

Der nächste Wettkampftag findet am Mittwoch den 16.10. wiederum auf dem Stand in Förtschendorf ab 18 Uhr statt. eh

Ergebnisse Auflageschützen

Gauoberliga 2: SV Förtschendorf I (Gesamtergebnis: 940,9 Ringe): Emil Müller 313,9; Harald Scherbel 313,7 und Walter Raab 313,3. Streichergebnis: Konrad Werner 292,6. Gauliga 1: SV Burggrub I (923,8): Heinrich Grebner (312,8); Hans-Willi Geiger (304,5 ) und Wolfgang Hofmann (306,5). Streichergebnis: Reinhard Müller (298,9). Gauliga 2: SG Pressig I (916,5): Georg Backer (308,5); Gerhard Fischer (303,8) und Eduardo Iuliano (304,2). Gauklasse 2: SG Rothenkirchen I (919,9): Michael Staar (306,5); Hubert Ringlstetter (306,6) und Wolfgang Müller (306,8). A-Klasse 1: SV Steinbach/W I (902,9): Otto Trinkwalter (307,5); Ernst Sticker (291,5) und Mathias Korn (303,9). B-Klasse 1: SV Friedersdorf (790,4): Heinrich Nieblich (285,2); Paul Zapf (254,3) und Erwin Roscher (250,9). B-Klasse 2: SG Rothenkirchen II (904,6): Wolfgang Bergmann (307,6); Georg Frauenhofer (302,0) und Manfred Schmidt (295,0). Streichergebnis: Fritz Staar (284,1).

Ergebnisse Freihandschützen

B-Klasse 2: SV Friedersdorf I (995): Reiner Zapf (319); Frank Zapf (341) und Sonja Lieb (331). Streichergebnisse: Christian Zapf (318); Christian Pfadenhauer (312) und Dominik Kestel (281) nur einzeln gewertet. SV Förtschendorf I (1022): Silvia Heinlein (314); Thomas Lang (350) und Leander Langguth (316). C-Klasse 1: SV Burggrub II (982): Bernhard Geiger (348); Georg Kiendl (329) und Dieter Schüler (305). Streichergebnis: Jan Moser (271). C-Klasse 2: SG Rothenkirchen III (869): Mathias Beetz (323); Marius Löffler (312) und Dominik Neubauer (234). Streichergebnis und nur einzeln gewertet: David Beetz (228).