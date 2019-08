Michl Müller kommt am Freitag, 22. November, ab 20 Uhr in das Marienbachzentrum Dittelbrunn. Seit Oktober 2017 ist Michl Müller mit seinem Programm "Müller...nicht Shakespeare!" auf Tour. Scharfsinnig nimmt er Aktuelles aus Politik und Gesellschaft aufs Korn, dabei ist sein Humor lebensnah. Der selbsternannte "Dreggsagg" aus Garitz spricht alles an, für ihn gibt es keine Tabus. Mit seinem fränkischen Dialekt und seinem spitzbübischen Charme hat er das Publikum schnell auf seiner Seite. Nach einem Abend mit dem energiegeladenen Michl Müller möchte man ihm am liebsten mit Shakespeares Worten zurufen "Gut gebrüllt Löwe". Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region sowie im Internet unter www.eventim.de und www.tickets-kba.de Foto: Christian Brecheis