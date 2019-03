Müller in der Führung

In der Geschäftsführung der Baur-Gruppe erfolgte der erste Schritt des angekündigten Wechsels. Der Baur-Beirat hat, wie bereits berichtet, Hans-Christian Müller (49) mit Wirkung zum 1. März in das Führungsgremium berufen und ihm die Verantwortung für das Ressort Kaufmännische Steuerung übertragen. Der bisherige Baur-Bereichsleiter Planung & Controlling übernimmt als Geschäftsführer die von Albert Klein (61) geführten Fachbereiche Finanzen, Planung & Controlling sowie Personal. Der zweite Schritt des planmäßigen Wechsels wird zum 1. Juli vollzogen. Albert Klein übergibt dann den Vorsitz der Baur-Geschäftsführung an Patrick Boos (51). red