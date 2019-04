Müller führt TTC zum Klassenerhalt

Nach Abschluss der Tischtennissaison in der Verbandsliga Nordost musste sich die zweite Mannschaft des TTC Tiefenlauter mit dem achten Tabellenplatz in dem Zehner-Mannschaftsfeld zufriedengeben. Damit wurde zwar der direkte Abstieg vermieden, doch bedeutet dies, in die Relegation zu gehen.

Kontrahent war hier der TTV 45 Altenkunstadt, der mit großen Ambitionen in die Landesliga gestartet war und hinter dem hohen Favoriten TTC Wohlbach II mit klarem Vorsprung Vizemeister wurde. Die endlich einmal wieder in Stammbesetzung angetretene zweite Vertretung von Tiefenlauter zeigte sich aber von ihrer besten Seite. Sie verschaffte sich gegen das Team aus dem benachbarten Landkreis eine 3:0-Führung, gab diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand und ging mit einem 9:6-Erfolg durchs Ziel. Damit gehört der TTC auch in der nächsten Spielzeit der Verbandsliga an.

TTC Tiefenlauter II - TTV 45 Altenkunstadt 9:6

Einen tollen Auftakt legte Tiefenlauter in heimischer Halle hin. Das Doppel Vesely/Deffner wendete nach 1:2-Satzrückstand das Blatt noch, das Duo Baca/Müller zeigte Nervenstärke (13:11, 11:9, 11:13, 15:13) und die Formation Eberhardt/Buckreus blieb ohne Satzverlust.

Nicht so gut begannen die Einzel. Während sich Vladimir Baca dem TTV-Neuzugang Martin Ulrich (vormals ASV Regenstauf) im Entscheidungssatz beugen musste, blieb Petr Vesely gegen den Gäste-Spitzenspieler Miroslav Hurina ohne Satzgewinn. Zwar sah es nach dem Erfolg von Rolf Eberhardt wieder etwas besser für den TTC aus, da jedoch Wolfgang Buckreus nach furiosem Auftakt gegen Nazaryschyn (11:1) noch auf der Strecke blieb (9:11, 9:11, 6:11), betrug der Vorsprung nur einen Zähler (4:3).

Doch Verlass war auf Routinier Martin Deffner und den an diesem Tag überragenden und unbezwungen gebliebenen Kai Müller. Beide stellten den anfänglichen Drei-Punkte-Vorsprung wieder her (6:3).

Mit Beginn der zweiten Einzelrunde hatte zwar auch Baca gegen Hurina das Nachsehen, doch Vesely hob trotz 1:2-Satzrückstand Ulrich noch aus den Angeln (7:4-Zwischenstand). Das Hin und Her ging weiter. Als Eberhardt seine 2:0-Satzführung gegen Nazaryschyn nicht ins Ziel brachte, steckte Buckreus gegen Funke seinen 0:1-Rückstand schnell weg. Da Deffner nach dem 1:1 gegen Zeller auf die Verliererstraße geriet, stand es 8:6. Doch Kai Müller machte dem Ganzen ein Ende. Er stellte mit dem neunten Punkt den vielumjubelten Sieg und damit den Ligaverbleib her.

Ergebnisse: Vesely/Deffner - Ulrich/Zeller 3:2, Baca/Müller - Hurina/Funke 3:1, Eberhardt/Buckreus - Nazaryschyn/Zasche 3:0, Baca - Ulrich 2:3, Vesely - Hurina 0:3, Eberhardt - Funke 3:1, Buckreus - Nazaryschyn 1:3, Deffner - Zasche 3:1, Müller - Zeller 3:0, Baca - Hurina 1:3, Vesely - Ulrich 3:2, Eberhardt - Nazaryschyn 2:3, Buckreus - Funke 3:1, Deffner - Zeller 1:3, Müller - Zasche 3:0.