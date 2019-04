Müllentsorgung führt zu Rauschgift

Weil er in der Wunderburg Müll aus seinem Fahrzeug warf, fiel am Donnerstagmittag ein 21-jähriger Autofahrer Schleierfahndern der Verkehrspolizei auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem Mann Drogeneinfluss festgestellt, außerdem kamen bei der Durchsuchung seines Wagens mehrere Gramm Marihuana zum Vorschein, die von den Beamten sichergestellt wurden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Den jungen Mann erwarten nun Anzeigen wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und Besitz illegaler Drogen.

Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden Am Donnerstagmittag übersah ein 18-jähriger Autofahrer in der Moosstraße beim Einfahren in den fließenden Verkehr den Pkw einer vorfahrtsberechtigten Autofahrerin. Eine Unfallbeteiligte wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw des Unfallverursachers wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Motorrad und Fahrrad stoßen zusammen Beim Linksabbiegen von der Pödeldorfer Straße in die Kloster-Langheim-Straße übersah am Donnerstagmorgen ein 33-jähriger Motorradfahrer einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Männer zusammen, worauf der Radfahrer stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Mann anschließend ins Klinikum Bamberg eingeliefert. An Motorrad und Fahrrad entstand ein von der Polizei auf rund 3600 Euro geschätzter Gesamtsachschaden. Was wollten die Jugendlichen im Keller? Am Donnerstagmorgen wurde ein Angestellter einer Gaststätte in der Moosstraße auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sich unberechtigt im Keller des Gebäudes aufgehalten hatten. Nachdem die beiden von dem Mann entdeckt wurden, verließen sie das Gebäude und liefen in Richtung Berliner Ring davon. Die beiden männlichen Personen waren knapp 170 cm groß und trugen beide Handschuhe. Einer der Jugendlichen hatte eine schwarze Jacke an, sein Begleiter trug eine rote Jacke. Die Eindringlinge richteten weder Sachschaden an, noch wurde etwas entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ladendiebin hatte es

auf Schuhe abgesehen Eine 43-jährige Frau wollte am Donnerstagmittag aus einem Schuhgeschäft in der Bamberger Innenstadt gleich vier Paar Schuhe im Gesamtwert von knapp 120 Euro stehlen. Während der Anzeigenaufnahme kam bei der Frau dann noch weiteres Diebesgut zum Vorschein. Sie hatte zuvor in einem noch nicht bekannten Geschäft, vermutlich ebenfalls in Bamberg, neun Paar Ohrringe und einen Armreif im Wert von knapp 80 Euro entwendet. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. pol