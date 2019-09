Mülleimer angezündet

In der Grünanlage zündeten zwei Jugendliche am Montag, zwischen 18 und 18.20 Uhr einen Mülleimer an, der dadurch komplett zerstört wurde. Eine Zeugin konnte die zwei Teenager im Alter von circa 15 Jahren beim Zündeln beobachten, allerdings entfernten sich die beiden in Richtung Innenstadt. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, da ein Schaden von circa 100 Euro entstanden ist. Zeugen, die weitere Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol