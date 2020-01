Müllberge am Parkplatz nahe der Pyramide

"Des is a Sünd' und a Schand'", schimpft der Handwerker aus dem Raum Bad Königshofen, der gerade in seinem Auto Mittagspause macht. "Das Zeug liegt schon seit einem halben Jahr hier rum - und keiner kümmert sich drum."

Offensichtlich scheint das als Pendlerparkplatz genutzte Areal an der Pyramide zwischen Nüdlingen und Münnerstadt für Umweltsünder der ideale Ort zu sein: Am Waldrand gelegen, von der B 287 (früher B 19) aus kaum einsehbar, aber trotzdem gut auch mit Hänger oder kleinem Lkw erreichbar, um seinen Müll unbemerkt abkippen zu können. Rein zufällig hat Dr. Thomas Reuß aus Windheim beim Vorbeifahren den Müll gesehen und dann etwas genauer nachgeschaut. Der Stadtratskandidat für die Grünen bei der anstehenden Kommunalwahl hat auch die Polizei über den Umweltfrevel informiert. Dieses Areal ist in den letzten Jahren immer wieder als Ablageort für Müll genutzt worden. Die Stadt sei zwar nicht zuständig, sagte Münnerstadts Bürgermeister Helmut Blank (CSU), aber auch er beobachte, dass immer mehr Müll in der Natur entsorgt werde. red