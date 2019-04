Müllablagerung bei den Bunkern im Wald

Am Samstag sind in der Zeit zwischen 9.30 und 19.20 Uhr im Wald westlich der Staatsstraße zwischen Weiher und Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) in der Nähe der ehemaligen Munitionsbunker drei Heimorgeln entsorgt worden. Der Täter muss ein größeres Fahrzeug oder ein Auto mit Anhänger benutzt haben. Wer Beobachtungen diesbezüglich gemacht hat, möge sich mit der Polizei Erlangen-Land, Telefon 09131/760-514, in Verbindung setzen.