Wegen der Pfingstfeiertage und Fronleichnam ändern sich die Müllabfuhrtermine wie folgt: Dienstag, 11. Juni, grüne Tonne wird nachgeholt am Mittwoch, 12. Juni; Donnerstag, 13. Juni, Grüne Tonne wird nachgefahren am Freitag, 14. Juni; Donnerstag, 20. Juni, Graue Tonne wird nachgefahren am Freitag, 21. Juni. red