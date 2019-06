Müllabfuhr zu Pfingsten und Fronleichnam

Die Landkreisverwaltung gibt bekannt, dass sich die Abfuhrtermine wegen der Pfingsfeiertage wie folgt ändern. Pfingstmontag: Montag, 10. Juni, wird nachgefahren am Dienstag, 11. Juni; Dienstag, 11. Juni, wird nachgefahren am Mittwoch, 12. Juni; Mittwoch, 12. Juni, wird nachgefahren am Donnerstag, 13. Juni; Donnerstag, 13. Juni, wird erst am Freitag, 14. Juni nachgefahren; Freitag, 14. Juni, wird nachgefahren am Samstag, 15. Juni.

Der Donnerstag, 20. Juni ,wird nachgefahren am Freitag, 21. Juni; der Freitag, 21. Juni, wird nachgefahren am Samstag, 22. Juni.

Da die Abfuhr bereits um 6 Uhr beginnt, wird gebeten, die Tonnen bzw. Säcke rechtzeitig zur Abholung bereitzustellen.

Weitere Informationen auch unter www.landkreis-lichtenfels.de. red