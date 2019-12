Müllabfuhr während der Weihnachtsfeiertage

Während der Feiertage zu Weihnachten und Neujahr gelten folgende Müllabfuhrtermine: Dienstag, 24. Dezember, graue Tonne wird vorgefahren am Montag, 23. Dezember; Donnerstag, 26. Dezember, graue Tonne wird nachgefahren am Freitag, 27. Dezember; Donnerstag, 2. Januar, graue Tonne wird nachgefahren am Freitag, 3. Januar; Dienstag, 7. Januar, grüne Tonne wird nachgefahren am Mittwoch, 8. Januar; Donnerstag, 9. Januar, grüne Tonne wird nachgefahren am Freitag, 10. Januar. Wertstoffhof und Kompostplatz sind vom 23. Dezember bis einschließlich 10. Januar geschlossen. Ab 11. Januar gelten wieder die bekannten Öffnungszeiten. red