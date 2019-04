Müllabfuhr während der Osterfeiertage

Die Landkreisverwaltung gibt bekannt, dass sich die Abfuhrtermine über die Osterfeiertage wie folgt ändern: Montag, 15. April, wird am Samstag, 13. April, abgeholt; Dienstag, 16. April, wird am Montag, 15. April, abgeholt; Mittwoch, 17. April, wird am Dienstag, 16. April, abgeholt; Donnerstag, 18. April wird am Mittwoch, 17. April, abgeholt; Freitag, 19. April, wird am Donnerstag, 18. April, abgeholt. Ostermontag, 22. April, wird erst am Dienstag, 23. April, abgeholt; Dienstag, 23. April, wird erst am Mittwoch, 24. April, abgeholt; Mittwoch, 24. April, wird erst am Donnerstag, 25. April, abgeholt; Donnerstag, 25. April, wird erst am Freitag, 26. April, abgeholt; Freitag, 26. April, wird erst am Samstag, 27. April, abgeholt. Da die Abfuhr um 6 Uhr beginnt, wird gebeten, die Behälter/Wertstoffsäcke rechtzeitig zur Abholung bereitzustellen. Informationen auch unter www.landkreis-lichtenfels.de. red