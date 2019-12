Müllabfuhr während der Feiertage

Aufgrund der Feiertage an Weihnachten und Neujahr ändern sich die Abfuhrtermine für die Stadt Coburg wie folgt: Mittwoch, 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag), wird nachgefahren am Freitag, 27. Dezember; Donnerstag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag), wird nachgefahren am Samstag, 28. Dezember; Mittwoch, 1. Januar 2020 (Neujahr), wird nachgefahren am Donnerstag, 2. Januar; Donnerstag, 2. Januar, wird nachgefahren am Freitag, 3. Januar. Weiter wird auf Folgendes hingewiesen: Die Tour zur Leerung der Tonnen für Grundstücke, die für die Müllfahrzeuge schwer anfahrbar oder zugänglich sind, und für enge Straßen (Tour IV) ändert sich wie folgt: Mittwoch, 25. Dezember, wird nachgefahren am Freitag, 27. Dezember; Mittwoch, 1. Januar, wird nachgefahren am Donnerstag, 2. Januar. red