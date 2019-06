Die Landkreisverwaltung weist darauf hin, dass aufgrund der Straßenbauarbeiten in Hochstadt die Abfuhr am Mittwoch, 19. Juni, frühzeitig erfolgt. Die Bürger werden gebeten, die Restmülltonnen bereits am Vorabend (Dienstag, 18. Juni) zur Abholung bereit zu stellen. red