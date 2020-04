Müllabfuhr kommt einen Tag später

Wegen der Osterfeiertage werden die Rest- und Biomülltonnen in den Osterferien (KW 15/16) einen Tag später als gewohnt geleert. Dies betrifft die Gemeinden (inklusive der Ortsteile) Adelsdorf, Aurachtal, Gremsdorf, Großenseebach, Herzogenaurach, Heßdorf, Höchstadt, Lonnerstadt, Mühlhausen, Oberreichenbach, Vestenbergsgreuth, Wachenroth und Weisendorf.

Uhrzeit kann sich ändern

Die Änderungen im Detail: Tour 1 am Dienstag, 14. April; Tour 2 am Samstag, 4. April; Tour 3 am Mittwoch, 15. April; Tour 4 am Montag, 6. April; Tour 5 am Donnerstag, 16. April; Tour 6 am Dienstag, 7. April; Tour 7 am Freitag, 17. April; Tour 8 am Mittwoch, 8. April; Tour 9 am Samstag, 18. April; Tour 10 am Donnerstag, 9. April. Die Verschiebungen stehen im verteilten Abfuhrplan für 2020 und auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.erlangen-hoechstadt.de. Es kann sein, dass die Tonnen nicht zur gewohnten Zeit geleert werden. Das Landratsamt bittet daher alle Bürger, die Tonnen rechtzeitig bis 6 Uhr bereitzustellen. Die Entsorgungsfirma leert die Tonnen im Laufe des Tages. Aufgrund der aktuellen Situation kann keine Nachleerung stattfinden. red