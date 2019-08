Wegen des Feiertags "Mariä Himmelfahrt" am Donnerstag, 15. August, verschiebt sich im Höchstadter Ortsteil Medbach die Müllabfuhr. Statt Freitag, 16. August, wird nachgefahren am Samstag, 17. August. Es wird darum gebeten, die Bio- und Hausmülleimer bereits ab 6 Uhr am Straßenrand zur Entleerung bereitzustellen. red