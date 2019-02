Müll wird später abgeholt

Durch krankheitsbedingte Personalausfälle beim Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) kann es im Stadtgebiet Bamberg in den nächsten Tagen zu Einschränkungen und Verspätungen in der Müllabfuhr kommen. Der EBB bittet in seiner Pressemitteilung darum, Müllbehälter beziehungsweise Müllsäcke, die nicht turnusmäßig abgeholt werden konnten, stehen zu lassen. Diese werden dann sobald wie möglich vom Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg geleert. Der EBB bittet alle Betroffenen um Verständnis. red