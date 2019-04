Müll wird gesammelt

Am Samstag, 13. April, findet in der gesamten Marktgemeinde Heiligenstadt der 20. Umwelttag statt. Auch in diesem Jahr soll gemeinsam der Müll an Rad- und Wanderwegen, Bachläufen und Grünanlagen, der sich über den Winter angehäuft hat, eingesammelt werden. Unterstützt wird der Umwelttag von den Marktgemeinderäten und Ortssprechern sowie von verschiedenen Vereinen, Feuerwehren, dem Kindergarten und der Schule. Treffpunkt in Heiligenstadt ist um 9 Uhr an der Oertelscheune. Weitere Informationen gibt es im Bürgerbüro in Heiligenstadt unter Telefon 09198/9299-30. red