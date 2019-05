Müll stört in Freizeitanlage

Die ersten schönen Sonnentage bescherten dem Weismainer Wasserspielplatz viele Erholungssuchende und Familien, die dort ihre Freizeit verbrachten. Doch leider hat die schöne Anlage auch eine negative Seite. Es wurde wieder festgestellt, dass besonders in den Abendstunden Vandalismus, Rowdytum und Trinkgelage abgehalten wurden. Das habe wieder zur Folge, dass Verunreinigungen der Sitz- und Spielplatzgeräte sowie des Grillplatzes, Unrat und Belästigung für die Anwohner an der Tagesordnung sind. Mit dieser Problematik befasste sich der Weismainer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.

Es ist so, dass auch ab und zu vorbeikommende Polizei dem Treiben kein Ende bereiten konnte. Die Handhabe der Ordnungskräfte soll nun gestärkt werden mit dem Erlass einer Spielplatzsatzung, der Entwurf soll in der nächsten Stadtratssitzung präsentiert werden.

Die Frage nach dem Sinn einer solchen Satzung stellte Jochen Schäfer BB (Bürgerblock). Auch wenn eine derartige Satzung beschlossen werde, müsse die Parkplatzsituation überdacht werden. Janine Brunnecker meinte dazu, dass der Weismainer Wasserspielplatz sehr attraktiv und bekannt sei. Es sollten mehr Freizeitmöglichkeiten für junge Menschen geschaffen werden.

Bürgermeister Udo Dauer führte dazu aus, dass es sich dabei meist um Jugendliche aus anderen Landkreisen handle, die dort ihr Unwesen treiben. Ihrer sei nur schwer habhaft zu werden.

Lerneffekt

Vor einigen Jahren sei eine Säuberungsaktion mit Weismainer Jugendlichen sehr wirksam gewesen; das sei aber sehr schwierig bei auswärtigen jungen Besuchern.

Hans Schott (CSU) machte den Vorschlag, bei dieser geplanten Satzung besonders auf die Vermüllung einzugehen, da dieses Problem auch im ganzen Stadtgebiet Weismains immer wieder auftauche. Bürgermeister Dauer bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit und darum, Personen darauf anzusprechen, die ihren Müll hinterlassen, wo sie gehen und stehen.