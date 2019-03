Müll in freier Natur entsorgt

An zwei verschiedenen Stellen im Stadtgebiet von Kronach wurden laut Polizei in den letzten Tagen unerlaubte Müllablagerungen festgestellt. An der Ortseinfahrt Mostrach wurde beim ersten Waldweg eine größere Menge Plastikverpackungen in zwei 60-Liter-Müllsäcken abgelagert. Auch im Bereich Wurbach wurde an der B 303, an der Einfahrt zu einem Feldweg, Hausmüll abgelagert. Bei der Sichtung des Mülls konnten allerdings Unterlagen festgestellt werden, die zur Ermittlung des Umweltsünders führten. Er muss nun mit einer Bußgeldanzeige rechnen. pol