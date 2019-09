Müll im Streugut

Dass wild entsorgter Müll ein Ärgernis ist, ist verständlich. Für den, der ganz in der Nähe einer solchen illegalen Ablagerung lebt, ist so ein Frevel besonders schlimm. In der Reichsdanksiedlung wird eine Streusplittkiste für diese illegale Entsorgung zweckentfremdet.

Dass dadurch auch die Gefahr bestehen könnte, dass die Streusplittkiste wieder entfernt wird, ärgert einen Anwohner ganz besonders. Die Streukiste steht an der Straße Reichsdanksiedlung und grenzt direkt an die Gärten der Kleingartenanlage Spittelleite. In die Kiste wurden Abfälle wie leere Plastiktrinkbecher und Verpackungen von Grillfleisch entsorgt.

Vor einigen Tagen, so schilderte es Werner Kulmai, war dieser Unrat offenbar wieder entfernt worden, aber ein Teil war noch sichtbar. Der Abfall war einfach mit den Steinen abgedeckt worden. An der Seite der Kiste lagen sogar benutzte Kondome. Vermutlich war dem Verursacher das Entdecken des Unrats peinlich. Aber er hat die Tüten nicht ordentlich entsorgt, sondern einfach mit dem Splitt abgedeckt.

"Das Streugut wird gerade an dieser Stelle im Winter bei Glatteis und Schneeglätte benötigt", sagte Werner Kulmai gegenüber dem Tageblatt. Das Müllfahrzeug müsse dort zurückstoßen, und das genau an der Stelle, wo es besonders kritisch ist. Oft seien schon Fahrzeuge dort hängengeblieben. Die Fahrer seien dankbar gewesen, dass sie dort das Streugut vorgefunden haben, berichtete Werner Kulmai.

Der CEB hat von dem Ärgernis erfahren. Dort hieß es dann, der Abfall werde abgeholt und entsorgt. des