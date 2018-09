Müll an der B 2 bei Igensdorf abgelagert

Unbekannte Täter lagerten haben in den letzten zwei Wochen an der B 2 bei Unterrüsselbach auf Höhe der Abzweigung nach Ebach (Kreis Erlangen-Höchstadt) Müll abgelagert. Der Gemeinde Igensdorf entstanden durch die Entsorgung Kosten in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt.