Bisher unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht auf den 26. Oktober an einem Waldweg illegal ihren Müll entsorgt. Im Bereich der B 287, Nähe der Parkplätze am Schindberg, wurde ein Wanderer auf die beiden Müllsäcke aufmerksam, in denen sich mehrere Öllappen und Fahrzeugteile befanden. Daneben lagen ein Ölkanister und ein Grasfangbehälter eines Rasenmähers. Die Polizei Bad Kissingen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 0971 714 90. pol