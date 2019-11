Müll abgelagert, der später verschwand

Am Dienstagmittag wurde der Polizei gemeldet, dass ein bislang Unbekannter an der Ortsverbindungsstraße in Richtung Hetzlos mehrere Müllsäcke illegal im Straßengraben entsorgt habe. Doch waren diese bereits etwa zwei Stunden nach der ersten Feststellung nicht mehr vor Ort. Der Mitteiler stellte der Polizei jedoch Bilder zur Verfügung. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol