Mühlherr erfüllt letzte Wünsche schwerstkranker Menschen

Zur Fortsetzung der mittlerweile etablierten Gepflogenheit, auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Geschäftspartner zu verzichten, hat sich die Geschäftsleitung der Firma Otto Mühlherr aus Küps auch 2019 für eine Spende an eine gemeinnützige Organisation entschieden. In diesem Jahr wurde der ASB-Wünschewagen als Empfänger einer Spende von 2500 Euro ausgewählt. Bei der Weihnachtsfeier nahm Silke Tannhäuser vom ASB-Wünschewagen e. V. den Spendenscheck aus den Händen von Eduard Mühlherr und Peter Heinz entgegen. Sichtlich erfreut von der Spendensumme berichtete sie von der Arbeit des besonderen Projekts.

Menschen in ihrer letzten Lebensphase Glück und Freude schenken - das ist die Mission der ASB-Wünschewagen. Seit 2014 erfüllt das rein ehrenamtlich getragene und ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes schwerstkranken Menschen einen besonderen Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort. Mehr als 1500 Wünsche haben die rund 1300 freiwilligen Wunscherfüller bereits wahr werden lassen. Die ASB-Wünschewagen setzen da an, wo Angehörige überfordert sind, wenn ein Fahrgast nur liegend transportiert werden kann, pflegerische medizinische Betreuung benötigt oder die Familie sich den Ausflug allein nicht zutraut. Dank Spenden und dem Engagement der ehrenamtlichen Helfer fahren die Wünschewagen für ihre Gäste kostenfrei. Mitfahren darf jeder, der noch transportfähig ist. Das Ziel bleibt dem Wünschenden überlassen - ob ans Meer, ins Stadion, zum Konzert oder noch einmal nach Hause zur Familie. Möglichst jeder Wunsch wird erfüllt.

Otto Mühlherr freute sich, durch die Spende ein so großartiges Projekt unterstützen und damit Menschen eine Freude machen zu können.

Neben der Spendenübergabe nutzte die Geschäftsleitung die Weihnachtsfeier auch dazu, langjährige und verdiente Mitarbeiter zu ehren. Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Silke Herold, Hartmut Ehrhard und Thomas Kuhnlein geehrt, für 40 Jahre Hans Donnhäuser und für 50 Jahre Regina Heinz.

Zudem wurden zwei Mitarbeiter der Firma offiziell in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. red