Mühlhausen vor 14 Stunden

Bauleitplanung

Mühlhausen weist neues Bauland aus

Die Marktgemeinde wolle auf die Nachfrage reagieren und auch in den Außenortschaften neues Bauland ausweisen, erklärte Bürgermeister Klaus Faatz im Mark trat. In Schirnsdorf soll daher am westlichen O...