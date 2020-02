Die in Scheßlitz ansässige Unternehmensgruppe Mücke expandiert weiter. Wie das Unternehmen mitteilt, eröffnet der Modehändler am Donnerstag dieser Woche offiziell seinen neuen Standort in der Landeshauptstadt München. Auf über 3000 Quadratmetern Im etablierten Einstein-Center in München-Haidhaus...