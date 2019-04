MTV-Vorsitzender Peter Röckelein geht in letzte Amtszeit

Der MTV Bamberg hat seinen Vorstand mit Peter Röckelein an der Spitze einstimmig im Amt bestätigt. Zugleich stimmten die Mitglieder bei ihrer jüngsten Versammlung für eine moderate Anhebung des allgemeinen Mitgliederbeitrags, der nun laut Beschluss alle drei Jahre angepasst werden soll. "Das ist meine letzte Amtsperiode", erklärte Röckelein, Vorsitzender seit 1977, nach der Wahl. Für diese Entscheidung führte er zum einen private Gründe an. Zum anderen sei es für den Verein von Vorteil, bald seine Nachfolge zu planen.

Ständiger Mitgliederzuwachs, breit aufgestellte Mitgliederstruktur mit vielen jungen Leuten, dazu eine Geschäftsstelle, "in der es zugeht wie bei Aldi an der Kasse": "In keinem anderen Verein sind die Rahmenbedingungen so gut wie bei uns", verkündete der Vorsitzende des mit 4167 Mitgliedern zweitgrößten Vereins in Bamberg selbstbewusst. Dennoch sei nicht Wachstum um jeden Preis das Ziel. Grenzen gesetzt würden durch fehlendes Übungsleiterpotenzial.

Auch nach dem Neubau von zwei Hallen kündigen sich für den MTV eine Vielzahl von Baustellen an. Geld verschlingen werden unter anderem die Möblierung von Halle 3 und 4, die Studioausstattung und das dringend sanierungsbedürftige Rasenspielfeld. Zu erwägen sei außerdem die Sanierung der 1997 eingerichteten Gaststätte.

Der Turnabteilung bescheinigte Röckelein hohes Leistungsniveau. Sie ist mittlerweile die zweitstärkste Abteilung und nimmt erfolgreich an überregionalen Wettkämpfen teil. Die Tennisabteilung glänzte auch 2018 mit guter Nachwuchsarbeit. Am meisten profitierten die Kickboxer vom Neubau.

Für die Kegler sei zur besseren Mannschaftsbildung die Spielgemeinschaft mit Baunach zu prüfen. Kindersportschule "Kiss" und Kursprogramm erforderten die meisten Übungsleiter und Aushilfskräfte, dennoch sei es gelungen, zum Jahresbeginn das Kursprogramm nochmals zu steigern. Das Rock 'n' Roll Dancing Team glänze nicht nur auf Faschingsumzügen, sondern auch auf der Bühne des Landestheaters Coburg. Die Wanderabteilung nahm am 7. April wieder ihren Betrieb auf.

Auch in diesem Jahr konnte Zweiter Vorsitzender Ingo Lang wieder zahlreiche Ehrungen vornehmen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Urkunde und Nadel in Silber: Eva-Maria Dauses, Heinz Knorz, Karin Linz, Anneliese Mönius und Werner Mönius. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Maria Bauer, Monika Burgis, Silvia Dettelbacher, Irene Eckstein, Klaus Flach, Rudolf Hechtel, Hildegard Horbelt, Rainer Horbelt, Josef Sauer, Peter Weigel und Anni Ziegmann.

Die Ehrenmitgliedschaft für 50 Mitgliedsjahre erhielt Harry Nickel; Irene Sauer konnte für 60 Jahre Mitgliedschaft eine besondere Ehrung entgegennehmen. red